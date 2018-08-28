В Украине детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения с 16 лет будут ставить на социальный квартирный учет по месту регистрации, как внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает "Юрлига".

Правительство приняло постановление № 616 на заседании 22 августа. В частности, были внесены изменения в пункт 64 Порядка осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, где закреплено указанное положение.

Раньше если у ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительского попечения, отсутствовало жилье, которое принадлежало ему на правах собственности (пользования), или если возвращение в него было невозможно, то после достижения ребенком 16-летнего возраста служба по делам детей по месту происхождения или проживания ребенка с учетом его желания подавала органам местного самоуправления документы ребенка, необходимые для постановки его на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Отныне указанные льготы будут иметь и внутренне перемещенные дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, и лица из их числа, которым исполнилось 16 лет. Постановлением предусмотрена постановка их также и на социальный квартирный учет по месту постановки на учет в качестве внутренне перемещенных лиц.

А внеочередно обеспечивать все названные категории детей жильем должен орган опеки и попечительства по месту происхождения или проживания ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительского попечения, или по месту учета такого ребенка как внутренне перемещенного лица.

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