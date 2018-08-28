Сегодня, 28 августа, вступил в силу закон, который ужесточает уплату и целевое использование алиментов в Украине и устанавливает возможность вывоза ребенка за границу без согласия второго родителя. Об этом пишет "Лига", ссылаясь на закон № 2475-VIII о создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Итак, нормы закона усиливают ответственность за неуплату алиментов в течение 6 месяцев (трех - если ребенок болен): должника привлекут к общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов. За повторное нарушение придется отработать от 240 до 360 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных - лишить свободы на 2 года.

Родители, не желающие обеспечить несовершеннолетних детей, получат предупреждение или заплатят штраф в размере от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн), а за те же действия, совершенные повторно в течение года - от 100 до 300 НМДГ (от 1700 до 5100 грн).

Кроме того, должники по алиментам не смогут снять с учета или перерегистрировать авто.

Рекомендованный размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов. При этом суд не ограничивается размером дохода, если расходы родителя превышают этот заработок и он не подтвердил источник происхождения средств.

Целевое использование алиментов будут контролировать: органы опеки и попечительства уполномочены проводить регулярные и внеплановые инспекции. Кроме того, родители, запрещающие общаться с отдельно проживающим отцом/матерью заплатят штраф в размере от 100 до 150 НМДГ (от 150 до 300 НМДГ за повторное в течение года нарушение). Повторным нарушителям могут запретить покидать страну и ограничить в праве управления транспортным средством - до исполнения решения в полном объеме. На свидание с ребенком госисполнитель может привлечь органы опеки. Штраф заплатят и родители, вывезшие ребенка из Украины без разрешения больше чем на месяц: от 100 до 200 НМДГ.

Напомним, с августа ребенка можно вывезти на месяц за границу без разрешения родителя, проживающего отдельно (просто уведомив его о стране пребывания и сроках). Для этого следует собрать пакет документов. Самовольно вывезти ребенка до 16 лет на месяц можно, предъявив решение суда или органа опеки, в котором определено место проживания ребенка с выезжающим родителем. Процедура подтверждения места проживания для выезда за границу установлена Кабмином. Тот из родителей, с кем проживает ребенок, подает в службу по делам детей по месту жительства ребенка следующие документы: заявление, копии паспортов, справку о регистрации места проживания, копию свидетельства о рождении ребенка, копию решения суда о расторжении брака (при наличии), подтверждение об отправке заказного письма второму родителю.

В течение 6 месяцев Нацбанк проверит открытые до 28 августа счета в банках на имя физических лиц, внесенных в Единый реестр должников. О выявленных счетах должников будут уведомлены государственная исполнительная служба или частные исполнители.

Ранее "Страна" сообщала, что должники по алиментам не смогут снять с учета или перерегистрировать авто.

Также читайте о том ,что в Украине суду разрешили назначать размер алиментов, исходя из расходов родителя.