Главный сервисный центр МВД обнародовал данные о регистрации транспортных средств на национальном портале data.gov.ua. На основе открытых данных Единого государственного реестра МВД о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах создан онлайн-сервис о первой регистрации авто.

Впервые транспортное средство попадает в данный реестр после приобретения и регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Дальше в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: изменение владельца, номерного знака, осуществление переоборудования и т.д.

Сервис не содержит конфиденциальную информацию, но при этом дает возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто. Также можно сравнить данные о регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке, модели, объему двигателя, типу топлива и цвету. Кроме данных о регистрации легковых автомобилей, проект охватывает данные о регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

Сервис предоставляет доступ к информации, начиная с 2013 года; ее обновление будет осуществляться ежемесячно.

Отныне есть возможность больше узнать о потребительском поведении и вкусах граждан - в частности, какие автомобили покупают жители разных регионов, как влияет цвет авто на его популярность и т.п.

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