Министерство молодежи и спорта Украины напоминает, что за участие в соревнованиях на территории России украинским спортсменам не будут выплачены никакие государственные призовые, а результаты соревнований не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Об этом говорится на сайте Минспорта.

"Сегодня, 28 августа, в некоторых СМИ появилась информация о том, что женская сборная команда Украины по шахматам может принять участие в чемпионате мира, который состоится в Ханты-Мансийске. Министерство молодежи и спорта Украины еще раз напоминает свою позицию относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории страны-агрессора: Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минспорта Украины во вторник.

В Минспорта также подчеркивают, что "ответственность за поездки спортсменов перед украинским обществом и их безопасность лежать исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия".

Напомним, украинским дзюдоистам не дали ни копейки за участие в Чемпионате Европы в России.

Ранее "Страна" узнавала у киевлян, что они думают о бойкоте спортивных событий, которые проходят в России.