С начала года число заболевших корью в Украине по состоянию на 28 августа достигло 29,953 тысяч человек, но уже вторую неделю идет снижение количества заболевших. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Большинство инфицированных – дети (17,708 тыс.). Взрослых заболело 12,245 тыс. человек. За отчетный период от осложнений, вызванных корью, умерло 13 человек, в том числе девять детей.

В центре отметили, что за последнюю неделю, с 21 по 28 августа, корью заболело 538 человек (293 из них – дети), что на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5 830 человек: 1 838 взрослых и 3 992 ребенка), Закарпатской (всего 3 014 человек: 565 взрослых и 2 449 детей), Ивано-Франковской (всего 2 757 человек: 788 взрослых и 1 969 детей), Одесской (всего 2 355 человек: 1 188 взрослых и 1 167 детей), городе Киеве (всего 2 098 человек: 1 314 взрослых и 784 ребенка) и Тернопольской (всего 1 606 человек: 622 взрослых и 984 ребенка) областях.

По состоянию на 24 августа 2018 года в стране насчитывалось 777, 908 тыс. доз вакцин.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина заняла первое место в Европе по числу заболевших корью.

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