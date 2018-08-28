УЕФА на своем официальном сайте объявил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона. Об этом сообщает ESPN.

Им стал гол форварда "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя. По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тыс. пользователей сайта, за мяч португальца проголосовали более 197 тыс. человек.

Видео: youtube.com

Второе место занял гол французского хавбека Марселя Димитри Пайета, забитый в ворота немецкого Лейпцига (5:2) в матче четвертьфинала Лиги Европы (35 тыс.).

Третьей в голосовании стала испанка Ева Наварро (23 тыс.), которая забила в ворота сборной Германии в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.

Отметим, что сейчас Роналду выступает уже за "Ювентус".

Как сообщала "Страна", в чемпионате Италии. Ювентус обыграл Кьево со счетом 3 - 2, но Роналду голов не забил.

Мы писали, что Роналду прибыл на базу Ювентуса и провел первую тренировку

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