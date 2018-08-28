В Украину 29 августа атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы в западные, северные (за исключением Сумской области) регионы, а также в Винницкую область. Вдоль фронта местами возможны град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сухо будет в южных областях, на востоке и в центре Украины. При этом с 29 августа в Украине немного похолодает. Ветер восточный с переходом на северный, до 5-10 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, в Карпатах и Прикарпатье 7-12°, днем 20-25°, в Сумской области 26-31°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 27-32°.

В Киеве в среду ожидается до +24 градусов, дождь с грозой, местами шквалы до 20м/с; температура ночью 15-17°, днем 21-23°. К вечеру вырастает вероятность дождя с грозой.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 августа самая высокая температура днем была 33,7 градусов жары в 1992 году, самая низкая ночью - 5,5 градусов выше ноля в 1966 году.

Фото: meteo.gov.ua

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