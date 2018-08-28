Власти Киева смогут возобновить горячее водоснабжение в городе не раньше середины сентября. Об этом на брифинге во вторник, 28 августа, заявил заместитель главы столичной администрации Петр Пантелеев, передает 5 канал.

Отмечено, что для разрешения конфликта с Нафтогазом КГГА просит правительство выделить для Киевэнерго около 730 млн грн субвенции на погашение разницы в тарифах. В частности, речь идет о части долга, который компания должна оплатить за газ..

По словам Пантелеева, этот вопрос Кабмин должен рассмотреть на заседании в среду, 29 августа. Если решение будет положительным, то уже 15-16 сентября Киев может подписать соглашение с Нафтогазом. Тогда же город сможет возобновить горячее водоснабжение и должным образом подготовиться к отопительному сезону.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" согласились на мир с "Киевэнерго" и готовы наладить ситуацию с горячей водой.

Мы писали, что Киев останется без горячей воды, пока "Киевтеплоэнерго" не погасит долги "Нафтогазу".

Мы рассказывали, что киевлянам придется заплатить за поверку счетчиков горячей воды.