Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, которого в Польше предложили выдвинуть в кандидаты на Нобелевскую премию мира, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Он страдает дистрофией, анемией и гипоксией. Об этом сообщает продюсер постановки пьесы Сенцова и основатель продакшн-компании 435 Films Анна Паленчук на своей странице в Facebook.

Анна Паленчук опубликовала отрывок из письма Сенцова.

"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), либо вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия (кислородная недостаточность)", - процитировала она письмо от режиссера.

Паленчук добавила, что получила письмо от Сенцова после почти двух недель молчания.

"Это письмо написано рукой Олега и со свойственным Олегу юмором. Это ответ на мое письмо от 17 августа. А Олег, как я думаю, написал его 21 августа. Хотя дата плохо отсканирована", - сказала она.

Продюсер добавила, что Сенцову, скорее всего, передают не все письма.

Фото: anna.palenchuk

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове. 14 мая он объявил бессрочную голодовку.

Как сообщала "Страна", у Сенцова замедлился пульс до 40 ударов в минуту.