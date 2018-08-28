"Загугли дистрофия, анемия, гипоксия". Сенцов рассказал о своем самочувствии на 107 день голодания
Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, которого в Польше предложили выдвинуть в кандидаты на Нобелевскую премию мира, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Он страдает дистрофией, анемией и гипоксией. Об этом сообщает продюсер постановки пьесы Сенцова и основатель продакшн-компании 435 Films Анна Паленчук на своей странице в Facebook.
Анна Паленчук опубликовала отрывок из письма Сенцова.
"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), либо вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия (кислородная недостаточность)", - процитировала она письмо от режиссера.
Паленчук добавила, что получила письмо от Сенцова после почти двух недель молчания.
"Это письмо написано рукой Олега и со свойственным Олегу юмором. Это ответ на мое письмо от 17 августа. А Олег, как я думаю, написал его 21 августа. Хотя дата плохо отсканирована", - сказала она.
Продюсер добавила, что Сенцову, скорее всего, передают не все письма.
Фото: anna.palenchuk
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове. 14 мая он объявил бессрочную голодовку.
Как сообщала "Страна", у Сенцова замедлился пульс до 40 ударов в минуту.