Полиция задержала 30-летнего жителя Краснограда Харьковской области по подозрению в убийстве таксиста и угоне его машины. Как сообщает во вторник отдел коммуникаций Национальной полиции в Харьковской области, тело убитого с ножевыми ранениями шеи и грудной клетки было обнаружено в брошенном автомобиле Daewoo Lanos на обочине дороги возле с.Яблоневое Красноградского района в понедельник утром.

"В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, свою причастность к убийству не отрицает.

Фото: hk.npu.gov.ua

По предварительным данным правоохранителей, утром 27 августа задержанный находился в с.Песчанка. Он подошел к водителю такси, ударил его ножом, положил пострадавшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области. По дороге мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего бросил автомобиль с телом убитого и скрылся. Информация о случившемся внесена в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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