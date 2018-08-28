Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 29 августа еще на 2 копейки - до уровня 28,051217 грн/$1 по сравнению с 27,885240 грн/$1 на 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США составил 27.885240/доллар в продаже и 28.060 покупки.

Согласно данным центробанка, это первое падение гривни ниже уровня 28 грн/$1 с конца января 2018 года.

Самый низкий уровень официального курса гривни к доллару США в этом году был установлен на 23 января – 28,875837 грн/1.

Отметим, сегодня на открытии межбанка курс доллара резко поднялся до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на 25 копеек - до 32,84 гривен за евро.

Как сообщала "Страна", 22 августа НБУ всего за день опустил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек.

Ранее в Нацбанке заявляли, что доллара по 40 гривен не будет.