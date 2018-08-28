Полиция проникла в здание на лице Воздвиженской, 56 в Киеве и по одному задержала людей, которые забаррикадировались в здании. Об этом стало ясно из прямой трансляции, которую вел "Информатор".

Неизвестные забаррикадировались в одном из офисов, где находится, в том числе, адвокатская контора. Первый штурм полиции был неудачным. Люди в здании применили огнетушитель и спецназ без оружия отступил. Но затем полиция проникла в здание и по одному задержала захватчиков.

Скриншот с видео

Напомним, в Подольском районе Киева неизвестные атаковали офис. Это, возможно, была попытка рейдерского захвата - люди в масках выбили дверь офиса.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала что полиция Киева открыла уголовное дело после штурма Рады афганцами и шахтерами.

Также мы писали о том, что шахтеры, вместе с ветеранами Афганистана, устроили штурм Верховной Рады.