С ухудшением криминогенной ситуации в Киеве в целом и падением раскрываемости преступлений в частности, столица стала Меккой не только для квартирных воров, но и для угонщиков машин. Часто страдают от автоворов и иностранные подданные, которые работают в Украине.

По информации источника "Страны" в МВД, вчера в полицию Киева обратился сотрудник посольства Турции, имеющий гражданство этой страны, проживающий в Печерском районе столицы в арендованной квартире с заявлением о краже личного автотранспорта.

Со слов заявителя перед выходными он припарковал свой "Опель" рядом со своим домом на улице Омельяновича-Павленко, №Х где живет уже несколько лет и ставит машину практически в одном и том же месте. В баке почти не было бензина, но с с утра 26 августа он не обнаружил красный автомобиль модели "Вектра" на привычном месте. Украденная машина со слов турка была с солидным пробегом и в случае продажи за нее много не возмешь. Кому могла понадобиться старая машина да еще и на турецкой регистрации - владелец не догадывается.

Полиция осматривает камеры наблюдения в поисках угонщиков, однако качество изображения позволяет только установить время угона и тот факт что угонщик действовал в одиночку. Лица автовора на ночном видео не видно.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.289 УК Украины-незаконное завладение автотранспортом, которое вряд ли будет раскрыто даже учитывая работу потерпевшего в иностранном посольстве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве открылась охота на зеркала с автомобилей BMW, а также о том, как на Печерске бандит забрызгал офисную сотрудницу газом и вынес $20 тысяч.