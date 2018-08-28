Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СК. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 28 августа.

В частности, от должностей освобождены:

начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун

заместитель начальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко

начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев

начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко

первый заместитель руководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев

начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев

глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов

руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин

заместитель начальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов

руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

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