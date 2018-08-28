Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СК. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 28 августа.

В частности, от должностей освобождены:

  • начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун
  • заместитель начальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко
  • начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев
  • начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко
  • первый заместитель руководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев
  • начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев
  • глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов
  • руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин
  • заместитель начальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов 
  • руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

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