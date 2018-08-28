Военные атташе стран НАТО рассматривают российское приглашение наблюдать за крупнейшими со времен Брежнева учениями в России, в которых примут участие 300 тысяч военных и 36 тысяч танков, БТРов и БМП. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта, Россия проинформировала альянс о запланированных учениях еще в мае и НАТО планируют их контролировать.

"Россия пригласила военных атташе из стран НАТО, базирующихся в Москве, чтобы наблюдать за военными учениями, предложение рассматривается", - сообщил Уайт в заявлении по электронной почте.

Все страны, по мнению Уайта, имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но важно, чтобы они осуществлялись прозрачно и предсказуемо.

Также он подчеркнул, что "Восток" демонстрирует, что Россия отрабатывает вариант широкомасштабного конфликта и это вписывается в образ более "агрессивной России, значительно увеличивающей свой бюджет обороны и военное присутствие".

Как сообщала "Страна", по сообщению американских чиновников, обучения будут включать симуляцию ядерного нападения. Маневры пройдут с 11 по 15 сентября на многих полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них также примут участие воздушно-десантные войска, Тихоокеанский и Северный флот.

Напомним, ранее Россия проводила крупные военные учения в Крыму по отражению ракетных ударов с моря.