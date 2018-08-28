Администрация социальной сети Facebook забанила официальный аккаунт адвоката и блогера Татьяны Монтян на неопределенный срок, сообщают Украинские Новости. На заблокированной странице адвоката Монтян тем временем появились комментарии пользователей, которые выразили ей поддержку.

Фото: facebook.com/tetiana.montian.7

Отметим, вчера, 27 августа, администрацией Facebook был удален официальный верифицированный аккаунт блогера Анатолия Шария. При этом на сегодняшний день, 28 августа, Facebook ее уже восстановил страницу.

Ранее "Страна" рассказывала, кто, как и зачем массово блокирует блогеров в Фейсбуке. "Идет зачистка поля перед выборами"

Мы писали, что Twitter станет навечно банить пользователей, которые разжигают ненависть.

Ранее Facebook удалил страницу Национального Корпуса. Тогда страницу удалили (а до этого два раза банили) за публикацию видео и фото торжеств 4-й годовщины полка "Азов", которые прошли в Бердянске 5 мая.