Президент Петр Порошенко прогнозирует "манипулятивную активность России" в соцсетях накануне выборов в Украине и отмечает, что Украина должна быть готова к этому, в том числе и законодательно. Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Европейская правда".

Президент заверил дипломатов, что РФ "не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять сомнения среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора".

"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о выборахне только в Украине, но и на западе.

Порошенко предлагает делать отдельный акцент на противодействии российской пропаганде в киберпространстве, в социальных сетях, в медиа. Президент поручил послам изучить опыт других стран по противодействию и предупреждению информационных атак РФ.

"Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Мы уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан", - пояснил президент.

Он заявил, что РФ "набила руку на вмешательстве в процесс волеизъявления граждан". "Вспомните референдум в Нидерландах по ратификации соглашения об ассоциациях, Брексит и участие России. Щупальца Москвы проникли в соцсети, содержат отдельные СМИ, есть в киберпространстве. Кремль умело прикрывает свою деятельность демократическими ценностями и принципами", - уточнил Порошенко.

Президент призвал обратить особое внимание на те страны, которые уже имеют соответствующие наработки. "В частности, интересен законодательный опыт Парижа и Берлина. Прошу отработать возможность привлечения немецких и французских, американских экспертов для подготовки аналогичной законодательной инициативы в Украине. Международная помощь будет нам не лишней", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что новое регулирование, которое должна разработать Украина, должно обеспечить баланс между национальной безопасностью и свободой слова.

Напомним, 16 мая прошлого года президент Украины подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязал всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".

Ранее "Страна" сообщала, что что говорится об Украине в отчете Госдепа США по правам человека.

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