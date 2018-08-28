Женская сборная Украины примет участие в Чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске, который пройдет с 1 по 25 ноября. Об этом сообщает СпортАрена.

Украинки отправятся на турнир в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Анны Ушениной, Натальи Жуковой и Инны Гапоненко. Анна Музычук будет защищать чемпионские титулы в блице и быстрым шахматам, которые она завоевала в 2016 году.

Как сообщала "Страна", ранее юная спортсменка из Краматорска стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам

Мы писали, что Анна Музычук заняла призовое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам.

Ранее чемпионка мира по шахматам из Украины отказалась защищать титул из-за нарушения прав женщин в Саудовской Аравии.