У Петра Порошенко наметилась еще одна "перемога" перед предстоящими президентскими выборами. Он собирается разорвать Большой договор о дружбе с Россией.

Существование этого документа было апофеозом двусмысленности конфликта с Москвой.

С одной стороны Киев заявлял, что воюет с северной соседкой. С другой - договор о дружбе официально никто не отменял все четыре года войны. Как и торговли с РФ по разным направлениям. Более того, Украина судится с Россией за право торговать с ней и перевозить через ее территорию свои товары.

Конечно, если Киев выйдет из договора, то этот дуализм из нашей политики никуда не уйдет - торговля будет продолжаться. Зато разрыв соглашения, которое уже и так нарушено в большинстве пунктов, станет важным символическим шагом для мобилизации электората действующего президента.

К чему еще может привести разрыв Большого договора и о чем 20 лет назад Кучма договорился с Ельциным - разбиралась "Страна".

Что собирается делать Порошенко

Украина юридически готова к прекращению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом 28 августа заявил президент Петр Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - сказал он .

"Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", - сказал глава государства.

Отметим, что действие этого договора и без "юридической подготовки" истекает в начале 2019 года. И любой из сторон достаточно письменно заявить о прекращении своего участия в соглашении - правда, не позднее, чем за полгода до истечения действия договора. Иначе он продлевается автоматически.

Если Киев действительно желает выйти из договора, он должен будет заявить об этом не позднее 1 октября. И тогда уже 1 апреля 2019 года Украина официально дружить с Россией перестанет.

Кстати, подготовка к этому процессу началась еще в марте 2018 года, если верить украинскому МИД.

От чего мы отказываемся. Главные пункты договора

"Большой договор" с Россией был подписан в 1997 году прездентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. На следующий год его ратифицировали парламенты обеих стран. Документ, текст которого есть на сайте Верховной Рады, автоматически продлевается каждые десять лет.

Главная идея этого соглашения - невраждебная друг другу внешняя политика, максимальное содействие гражданам и бизнесу обеих стран, а также признание границ.

Перечислим основные положения договора.

1. Признание Россией границ Украины. Это "ахиллесова пята" украинского отказа от дружбы с РФ. Именно по этой причине договор не денонсировали в Киеве еще в 2014 году - видимо, опасались, что это развяжет Москве руки и позволит вторгнуться на территорию Украины.

Судя по тому, что договор таки разрывают - "нападения Путина" в Украине уже не опасаются (хотя в официальных заявлениях звучит совсем другое). Или же просто перекладывают эту проблему на плечи тех, кто победит на выборах в 2019 году.

Отметим, что этот пункт договора оказался нарушенным Москвой в Крыму, который "уплыл" в Россию в апреле 2014 года. С другой стороны и новые власти Украины, которые появились зимой 2014 года, дружно выступали за присоединение Украины к НАТО - что также нарушало положения договора, о которых речь пойдет ниже.

2. Неучастие во враждебных союзах. Это положение договора "размазано" по разным его статьям. Если вкратце, то стороны обязываются не вступать во враждебные друг другу организации. Таким образом Москва пыталась обеспечить невступление Украины в НАТО. В договоре идет речь о том, что стороны обязываются развивать региональную и европейскую коллективную безопасность - а вот об анлантической речи не идет.

Кроме того, говорится, что Украина и Россия будут усиливать роль ООН, которая к тому времени уже начала терять влияние - ведь СССР, бывший одним из столпов Обьединенных наций, канул в Лету, а слабую Россию разлива 90-х в мире особо никто не слушал.

Все свои значимые внешнеполитические телодвижения стороны обещали согласовывать друг с другом в международных организациях и в рамках СНГ.

Один из важнейших тезисов - это неразмещение на своей территории военных объектов, враждебных Украине или России. Здесь прямая увязка с НАТО. Теперь же движение в Альянс будет с большой вероятностью закреплено в Конституции Украины.

3. Мины против шовинизма и национализма. Договор о дружбе предусматривал взаимную защиту людей от преследований на национальной почве и устанавливал в обеих странах языковое равноправие.

Статьи 11 и 12 соглашения устанавливали свободное развитие украинских и русских национальных меньшинств на территории обеих государств.

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом.

... стороны будут способствовать созданию равных возможностей и условий для изучения украинского языка в Российской Федерации и русского языка в Украине, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях и предоставлять с этой целью равноценную государственную поддержку", - говорится в договоре.

Напомним, что сразу после победы Майдана новая власть отменила закон о языках нацменьшинств. А сейчас проводит практическое полное вытеснение русского языка из официальной сферы применения.

4. Равные права и свободы. Бизнес. Права и свободы гражданам двух стран гарантировались одинаковые - чем закладывалась основа для взаимных поездок и ведения бизнеса. Закон также устанавливал взаимную защиту инвестиций и синхронизацию делового законодательства. Исключалось ведение экономических войн. Впрочем, с началом газовых конфликтов при президенте Ющенко этот пункт договора оказался нарушенным.

Остальные пункты договора касаются научного, культурного, транспортного сотрудничества и других его видов. Откровенно говоря - все они оказались многократно нарушенными на данный момент. Поэтому денонсация договора только закрепит фактическое положение дел.

Другой вопрос - какой ящик Пандоры откроет юридический разрыв с Россией. Ведь по сути отмененными окажутся не только статьи о признании границ, но и о неприменении силы друг против друга. И в случае возможного конфликта Украине будет труднее апеллировать к международному сообществу - ведь она сама отменяет договор о дружбе и, по сути, о ненападении.

"Предлагая расторгнуть "Большой договор" с РФ, Порошенко чётко даёт понять, что не верит в то, что мир на украинскую землю может прийти при его президентстве. Он вряд ли считает, что до выборов договор реально расторгнут, но надеется, что ура-патриотический электорат вдохновится одним намерением. Слишком многим в этой стране действительно нужен психотерапевт, поддерживающий грёзы, а не государственные деятели, готовые обьяснить суровую реальность", - комментирует намерения президента политолог Олег Волошин.

Что говорят о договоре в России

Месяц назад в Москве призвали денонсировать этот договор. Письмо на имя президента Владимира Путина отправил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он заявял, что по прошествии почти двадцати лет с момента вступления в силу Договора "многие его статьи грубо нарушаются Украиной и игнорируются, а некоторые статьи и вовсе утратили актуальность".

Политик напомнил, что в результате событий в 2014 году в Украине "власть в буквальном смысле захватили носители радикальной идеологии", которые организовали "многочисленные беспорядки на территории Украины".

"На Украине за четыре года боевых действий погибли тысячи мирных граждан, в основном русских, запрещен русский язык, ущемляются права русскоязычных граждан, Россию называют страной-агрессором. Таким образом, политика, проводимая Украиной, противоречит не только Договору о дружбе, но и общепризнанным принципам и нормам международного права", - написал Жириновский.

Ранее в явнаре денонсировать документ предлагал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Правда, только в части о границе.

"Наша трактовка договора состоит в том, что признание границ взаимосвязано с дружбой, сотрудничеством и партнерством. То есть - нет дружбы, возникает повод все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", - пояснил депутат.

Таким образом в РФ тоже сильны настроения за разрыв договора. Впрочем, скорее всего российская власть уступит эту "привилегию" Украине. Официальная позиция Москвы - Украину и РФ населяют братские народы. Поэтому инициировать разрыв в Кремле вряд ли станут.