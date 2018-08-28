Торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 28 августа, закрылись долларом по 27,98-28,02 грн. Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

По сравнению с закрытием межбанка в предыдущий рабочий день, доллар в покупке остался неизменным, а в продаже поднялся на 2 коп.

Евровалюта в покупке подорожала на 22 коп., а в продаже - на 25 коп. и составила 32,78-32,83 грн. Российский рубль незначительно подешевел - до 0,414-0,414 грн. По данным НБУ официальный курс доллар на 29 августа установлен в размере 100 долларов США - 2805,1217 грн

Как сообщала "Страна", доллар сдержать не удалось, американская валюта по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня, 27 августа, подорожала на 3 копейки и ее стоимость составила 27,88 грн. Нацбанк с начала августа уже потратил на интервенции для поддержания гривни более полумиллиарда долларов из золотовалютных резервов и эксперты уверены, что вмешиваться в торги он станет только в самом крайнем случае.

Ранее мы писали, что на межбанке курс доллара подняли до 28 гривен и останавливаться не собираются.