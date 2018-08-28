В Подольском районе по адресу Воздвиженская, 56 в Киеве неизвестные атаковали офис. Как сообщает блогер Татьяна Гонченко в Facebook, офис был взорван. К счастью, никто не пострадал, но силовиков приехало очень много.

"На Воздвиженке взрыв в офисе. Если правильно подслушала, из проезжающего бусика кто-то бросил по двери. Никто не пострадал, но куча полиции", - пишет она.

Позже она добавила, что это, возможно была попытка рейдерского захвата: люди в масках выбили дверь офиса.

Фото: facebook.com/atanoissapa

Видео: facebook.com/atanoissapa

В тоже время, в группе "Наш Киев" в Facebook добавляют, что ЧП произошло в офисе адвокатской конторы, была стрельба и рейдерский захват. "Группа молодых людей была одета в черную форму, шлемы, в руках у них были щиты. Один из них стал вскрывать двери болгаркой, после чего они проникли в здание. Затем молодые люди выкидывать на улицу охранников, - сообщает издание.

По их данным, поа неизвестно, кто эти люди и насколько законны их действия. "Через несколько минут после "людей в черном" в помещение также зашли сотрудники полиции. Сейчас все участники конфликта находятся внутри. Со слов сотрудников полиции, это могла быть попытка рейдерского захвата", - говорится в сообщении.

Фото: nashkiev.ua

Видео: facebook.com/nashkiev

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