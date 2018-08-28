В рейтинг 200 лучших школ Украины по результатам ВНО 2018 года попали учебные заведения Львова, Киева, Харькова и Днепра. Об этом сообщает образовательный ресурс "Освита.ua".

Выборка в ТОП-200 составлялась на основании рейтинговых баллов, который рассчитан на основании среднего значения баллов участников тестирования по всем предметам ВНО.

Так в некоторых школах, к примеру, тест могли сдавать всего 10-15 человек и соответственно процент успешно сдавших мог быть выше. А где-то аналогичный тест сдавали 45-70 человек и в процентах показатель может быть немного ниже. Зато количество учеников с высокими баллами будет превосходить первый случай во много раз.

В ТОП-10 лучших школ вошли:

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко; Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на Киева Лицей "Интеллект" Киева; Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского горсовета Харьковской обл. Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на Киева Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат; Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер" Печерского р-на. Киева Лицей "Научная смена" г. Киева; Днепровский лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара

Как сообщала "Страна", 30% сдавших тесты-2018 считают Украину федерацией, а более 40% не знают, как называть точное время по-украински.

Напомним также, что составлен антирейтинг школ Киева по итогам ВНО-2018.