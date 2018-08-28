В Польше предлагают выдвинуть кандидатуру украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Украины Евгений Нищук,

"Мой хороший друг и коллега - руководитель Польской киноакадемии Дариуш Яблонски только что сообщил мне чрезвычайную новость - господин Лех Валенса - Лауреат Нобелевской Премии Мира, Президент Польши (1990-1995 гг.) и основатель легендарной польской "Солидарности", откликнулся на призыв Польской киноакадемии выступить с заявлением в защиту Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме и голодает уже 107 дней и номинировать его на Нобелевскую премию мира! Это чрезвычайная новость, которая должна стать известной во всем мире и, уверен, поможет спасти жизнь украинскому режиссеру! Я еще раз благодарю наших польских друзей за такое решение! Дружба между нашими народами - не слова, а многолетняя история! Спасибо еще раз! Олег, как никто другой, достойный такой премии!", - написал Нищук.

Скриншот: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

В свою очередь на сайте Польской киноакадемии опубликовали соответствующее письмо Валенсы. "Сенцов поддержал Евромайдан на защиту Украины, как части демократической Европы. Он мирно протестовал против аннексии своего родного Крыма, а затем был арестован российскими спецслужбами. Его приговорили к 20 годам заключения по итогам несправедливого судебного разбирательства, несмотря на то, что главный свидетель обвинения отозвал свидетельства как данные под принуждением", - отметил Валенса.

Он также подчеркнул, что более 100 дней назад Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. "Я глубоко убежден, что Сенцов воплощает все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, работа на укрепление солидарности между народами и конечная жертва на благо других - все это очень похвальные качества, достойные высокого признания свободного мира", - сказал нобелевский лауреат.

Он сообщил, что именно по этим причинам он обращается ко всем людям доброй воли, чтобы помочь освободить Олега Сенцова, и предлагает номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Как сообщалось, Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

Как сообщала "Страна", российский журналист заявил, что Кремль намерен решить вопрос Сенцова в ближайшее время.

Мы писали, что Медведчук обвинил украинского омбудсмена в срыве переговоров по Сенцову.

Также в Москве за призывы освободить Сенцова задержали трех активистов.