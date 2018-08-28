Агенты ЦРУ не убивали Боба Марли. Информация о том, что якобы экс-агент ЦРУ Билл Оксли мог заразить ямайского музыканта раком при помощи отравленной иглой в кедах, является фейком. Об этом сообщает channel4.com.

Проверка подлинности информации показала, что первоисточник новости - ресурс YourNewsWire.com, который является известным веб-сайтом Fake News.

Специалисты выяснили, что ранее на этом же ресурсе была опубликована информация о том, что Хиллари Клинтон связана с бандой педофилов. В другой раз здесь напечатали, что власти США планировали убийство Дональда Трампа.

Зарегистрирован данный сайт на экс-продюсера BBC. Он в настоящее время продолжает работу на веб-сайте теории заговора Дэвида Ике. Данный ресурс продвигает идею того, что мир контролируется хищными ящерицами, требующими от человека жертвоприношений.

Статью про убийство Боба Марли написал Бакстер Дмитрий, чьи другие статьи включают фальшивые заявления о том, что "ФБР тщательно удаляет улики о стрельбы в Лас-Вегасе", "Папа Римский считает, что Иисус превратился в сатану", а "Бритни Спирс призналась, что убежала от иллюминатов".

Как сообщала "Страна", за год покойный Майкл Джексон "заработал $75 миллионов, а Элвис Пресли в два раза меньше.

Напомним также, что испанские биологи заявили о влиянии томатного кетчупа на развитие рака желудка и кишечника.