Сегодня, 28 августа, в Киеве из окна 13 этажа жилого дома по адресу Алма-Атинская, 39д выпала 15-летняя девочка. Она упала на козырек дома и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 14:00. По словам очевидцев, девочка вылезла на окно подъезда на 13 этаже, пытаясь сделать селфи. Соседи говорят, что она не удержалась на подоконнике и упала вниз.

На место прибыла патрульная полиция, "скорая", следственно- оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Житомиром 10-летний школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда.

Напомним также, что в Стрые подросток погиб, сорвавшись с крыши магазина.

Ранее "Страна" писала, как парень умер в больнице после смертельного селфи на железной дороге.