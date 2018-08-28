В Запорожской области задержаны участники преступной группы, занимавшейся угоном автомобилей. Банду возглавлял лейтенант патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Автоугонщики промышляли в Запорожской и соседних областях с 2017 года, группировка разыскивалась областной полицией. У следствия возникло подозрение, что злоумышленники действовали под прикрытием правоохранительных органов.

Версия подтвердилась после того, как сотрудники внутренней безопасности полиции задержали в Запорожье угонщика автомобиля "BMW" с иностранной регистрацией.

Фото: zp.npu.gov.ua

По данным следствия, автомобиль был выкраден группой в соседнем Днепре, после чего доставлен в частный двор Запорожья "для отстоя". В салоне угнанного автомобиля было обнаружено устройство для считывания кода сигнализации автомобиля.

Как выяснилось, преступная группа состояла из двух молодых людей в возрасте 20 и 24 лет, а также их главаря - 30-летнего инспектора патрульной полиции.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), квалификация которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как сообщала "Страна", под Киевом экс-сотрудники "Кобры" угоняли автомобили премиум-класса.

Также "Страна" сообщала про легендарного автоугонщика Wasp Killer, при помощи ретранслятора которого в Киеве украли "Toyota" у Саакашвили".

Напомним также, как под Запорожьем автоугонщик стрелял в полицейского.