Канцлер Германии Ангела Меркель, которая предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать международную администрацию, планирует посетить Украину в начале ноября этого года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам президента Петра Порошенко, визит Меркель является очень ярким свидетельством "особого внимания немецких партнеров и развития партнерства с Киевом".

"Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая Нормандский формат и перспективы разворачивания – и это наша ключевая задача - миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", - подчеркнул Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипчреждений Украины в Киеве.

Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялось два телефонных разговора с Ангелой Меркель.

Как сообщала "Страна", ранее Меркель заявила, что Европе нужно десятилетие, чтобы придумать как включить Украину в Евросоюз.

Также "Страна" писала, что у Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным.