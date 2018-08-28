С 1 сентября все контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на сокращенный режим работы – пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает пресс–центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, на новый режим будут переведены:

дорожный коридор "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорск";

дорожный коридор "Донецк – Курахово" – КПВВ «Марьинка";

дорожный коридор "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск – Покровск – Талаковка –Мариуполь" – КПВВ «Гнутово" (с. Пищевик);

дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

Пока пропуск осуществляется с 06:00 до 20:00.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина в сентябре закроет на шесть дней пункт пропуска в Луганской области.

Также мы писали о том, что на блокпосту "Майорское" на Донбассе начали стрелять по надувной палатке, где был ребенок.