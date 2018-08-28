Соломенский райсуд Киева обязал сотрудников Национального антикоррупционного бюро начать расследование в отношении источников обогащения народного депутата Антона Геращенко, на которого "Страна" подала иск в Печерский суд за клевету. Об этом сообщает программа "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Отмечается, что в постановлении говорится о возможном совершении народным депутатом Антоном Геращенко уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение").

Указывается, что соответствующее решение суд вынес 27 августа и обязал НАБУ в течение суток внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Также сообщается, что решение обжалованию не подлежит.

Ранее, журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура. 62-летний тесть до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3 тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья.

Сам Антон Геращенко арендовать квартиру не мог - в декларации его доход - более 100 тысяч гривен в год.

С этой информацией юристы проекта "Тисни" обратились в НАБУ, однако в бюро сначала отказались расследовать кейс нардепа из-за "отсутствия фактических обстоятельств".

Впоследствии юристы обратились в суд, который и обязал НАБУ открыть производство.

Как сообщала "Страна", чиновники все чаще переписывают имущество на матерей своих жен.