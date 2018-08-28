Российский актер Валентин Гафт, у которого обнаружили серьезную болезнь, рассказал о своих проблемах со здоровьем. Артист признался, что даже не смог полноценно отдохнуть на даче этим летом, пишет Стархит.

На днях Гафт принял участие в программе Андрея Малахова. В студии он появился в сопровождении сиделки. Его коллега по "Современнику" Саид Багов звал его на отдых в Адыгею, но тот не смог уехать из-за состояния здоровья.

"С осени буду, если смогу, ходить. А если буду жив и здоров, конечно, продолжу с Саидом играть наш спектакль", - говорит Гафт.

"Мне уход нужен, и чтобы врачи всегда рядом были. А дача далеко. Всего несколько дней там провел. Не хочу стать обузой для кого-то, но ходить мне действительно тяжело. Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю", - признается Валентин Гафт.

Ранее стало известно, что Валентин Гафт теперь передвигается на инвалидной коляске. Самочувствие актера стремительно ухудшается.

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