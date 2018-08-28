Сегодня, 28 августа, пожарные смогли ликвидировать пожар на несанкционированной свалке в Балаклее, который возник двумя днями ранее. Причины его возгорания устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Известно, что пожарные узнали о масштабном пожаре на свалке в Балаклее в воскресенье, 26 августа. Огонь распространился по свалке на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку Балаклеи.

Огонь тушили 9 спецавтомобилей и 40 человек личного состава ГосЧС, им помогали добровольческие пожарные команды поселка Андреевка и предприятия "Свитанок", а также бойцы пожарной охраны Министерства обороны и пожарный вертолет ГосЧС Ми-8. В 16:53 того же дня возгорание было локализовано.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщала "Страна", по всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Ранее появилось видео последствий пожара на "Новой Почте" в Мукачево, снятое с воздуха.