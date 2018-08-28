Апелляционный суд Харькова сегодня, 28 августа, приговорил к трем годам условно и к лишению прав на этот же срок водителя Toyota Camry Тиграна Енгибаряна, который зимой на Салтовском шоссе насмерть сбил 17-летнего пешехода. Об этом журналист Павел Федосенко сообщает на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что автомобиль, за рулем которого был 18-летний Енгибарян врезался во Владимира Виношкина на такой скорости, что тело погибшего сделало два оборота в воздухе.

Енгибаряна освободили прямо в зале Апелляционного суда.

Новый приговор, по данным Федосенко, был вызван тем, что пострадавшая сторона - родители Виношкина - получили большую компенсацию и отказались от любых претензий. Также сыграло свою роль признание вины Енгибаряном.





Фото: facebook.com

Напомним, около 15:00 16 января в Харькове Тигран Енгибарян выехал на встречную полосу и сбил 17-летнего пешехода. ДТП произошло на улице Салтовское шоссе. Машина буквально снесла парня, он дважды перевернулся в воздухе и упал. По данным медиков, пострадавший умер на месте.

23 апреля Московский районный суд Харькова признал Енгибаряна виновным в гибели пешехода и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права вождения на три года. Прокуратура просила для подсудимого наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сегодня апелляционный суд вынес новый приговор.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе патрульный автомобиль сбил насмерть пешехода.

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