В польском городе Ленкница нетрезвый поляк накинулся на украинцев с кулаками в заведении общественного питания. Мужчина оскорблял украинцев из-за их национальности. Об этом сообщает Польское радио.

По словам пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Аннеты Берестецкой, инцидент случился несколько дней назад.

Правоохранители установили, что 37-летний мужчина публично и без причины нецензурно выразился в отношении двух граждан Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме этого, он ударил одного из них по голове, дергал за одежду и наносил другие ушибы.

Также сообщается, что мужчина повредил бытовую технику в заведении общественного питания. Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше на украинскую пару устроили сафари с мачете.

Также "Страна" писала, что в Польше украинцы работают в каждой пятой компании.

Как сообщала "Страна", поляки в два раза чаще стали брать в жены украинских девушек.