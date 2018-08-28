Мессенджер Telegram согласился выдавать данные российским спецслужбам. И после этого частично заработал на территории России. Хотя в Роскомнадзоре и опровергают официальное снятие блокировки.

Пока функционироует только веб-версия приложения, но и это уже прогресс - особенно на фоне эпопеи с закрытием Телеграма в России, которая началась весной.

Отметим, что российская "охота на Дурова" отразилась и на Украине: популярный мессенджер начал чаще отключаться и в нашей стране. При этом большая часть популярных телеграм-каналов из РФ продолжали фунционировать - что говорило об успешном обходе блокировок.

Но, похоже, у принципиальности Павла Дурова, который бравировал своим несогласием сотрудничать со спецслужбами, оказался предел. Почему так произошло - разбиралась "Страна".

На что согласились в "Телеграм"

В политику конфиденциальности мессенджере добавлены новые пункты. В них говорится, что компания будет выдавать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя, который подозревается в терроризме - но лишь на основании судебного распоряжения.

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было", - говорится в сообщении компании.

Мессенджер по-прежнему не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной. Также в Telegram специально завели канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам.

Одновременно с этой информацией в РФ появились сообщения, что Телеграм возобновил работу. По сообщению местных СМИ и россиян в Твиттере, снова заработали веб-адреса Telegram: web.telegram.org и t.me — по ним можно пользоваться мессенджером в браузере или скачать его официальный клиент. В том числе вновь начали открываться прямые ссылки на Telegram-каналы.

Как выяснилось, некоторые провайдеры действительно дали доступ в Телеграм - но далеко не все.

Почему Телеграм согласился передавать данные

На сайте мессенджера сообщается, что политика конфиденциальности была обновлена в связи с вступлением в силу Общего регламента по защите данных Европейского союза.

Общий регламент по защите данных (GDPR) вводит новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Документ вступил в силу 25 мая этого года.

Кроме того, адвокат мессенджера, руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что решение о предоставлении данных не является результатом переговоров с властями какой-либо страны. Он подчеркнул, что Telegram давно борется с терроризмом и блокирует подозрительные каналы и чаты.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности власти бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь - судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписка, а только IP и телефон. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего", - заявил Чиков.

Напомним, что после блокировки Телеграм потерял пятую часть российской аудитории. И продолжает судиться за ее возвращение.

"Борьба продолжается". Реакция Дурова и Роскомнадзора

Сам Павел Дуров заявил, что в ФСБ от него требут большего, и "борьба продолжается".

"Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет - по двум причинам:

1. В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей.

2. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России.

Поэтому продолжаем сопротивление", - написал основатель мессенджера у себя в канале.

Одновременно официальную разблокировку Телеграма опроверг и Роскомнадзор:

"Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке, с предложениями о взаимодействии", - заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство России, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера", - отметил чиновник.

Субботин также заявил, что на данный момент ведомство намерено продолжить действия по блокировке мессенджера. Однако, очевидно, что лед тронулся.

Как блокировали мессенджер

Telegram с апреля заблокирован для российских пользователей по приказу ФСБ, которая требовала у компании ключей доступа к перепискам.

Аргументы власти состояли в том, что мессенджер активно используется как система связи для террористов. В частности, ФСБ заявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга, который случился 3 апреля 2017 года, был организован при помощи Телеграм. Кроме того, говорилось о том, что мессенджер используют для своих дел наркоторговцы и коррупционеры. Насчет коррупционеров - вопрос сложный, а вот наркотиками в Телеграм действительно торгуют - это видно и на примере Украины.

Роскомнадзор в мае 2017 года хотел получить регистрационные данные для Реестра распространителей информации, однако Telegram отказался регистрироваться добровольно. 28 июня 2017 года Роскомнадзор принудительно внес программу в реестр. 16 октября 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ требуемую информацию.

20 марта этого года Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки. апреля Роскомнадзор подал в суд иск, в котором потребовал ограничить на территории РФ доступ к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

После того, как адвокаты Telegram не явились на очередное судебное заседание, суд 13 апреля вынес решение о блокировке мессенджера для российских пользователей.

Согласно законодательству РФ, все организаторы распространения информации обязаны хранить данные пользователей из России на территории страны в течение одного года и предоставлять спецслужбам доступ к архивам по первому требованию.

Руководство Telegram также заявляло, что предоставить ключи шифрования переписки пользователей технически невозможно. Кроме того, в компании ссылаются на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки.

Тем не менее, после запрета многие пользователи из России продолжали использовать мессенджер, пользуясь различными способами обойти блокировку, а многие телеграм-каналы из России актино продолжали обновляться. После этого российские власти развернули борьбу с анонимайзерами и VPN-сервисами.

Кроме того, Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса крупнейших мировых интернет-компаний - Google и Amazon, сервера которых начал использовать Павел Дуров, чтобы вывести Телеграм из-под удара. Также из-за многочисленных блокировок проблемы со связью появились у мессенджера Viber, также трудности с доступом наблюдались у некоторых платёжных систем, сервисов регистрации на авиарейсы, системы продажи электронных полисов ОСАГО, сети научных контактов ResearchGate, центрального репозитория библиотек Java, сайтов СколТеха, МГУ, Высшей школы экономики и других вузов, научных архивов и других сайтов. Телеграм же оставался по-прежнему относительно доступным.

9 августа Верховный суд России отказался отменить распоряжение ФСБ, по которому Telegram обязан предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей по первому требованию спецслужбы.