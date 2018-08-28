Германия и Франция заявили о разработке независимой от США платежной системы, которая позволит Европе обойти санкции США против Ирана, России, Китая и Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

"Мы намерены разработать независимый европейский или французско-немецкий финансовый инструмент, который бы позволил бы нам избежать побочного эффекта от санкций США. Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом...", - сказал глава Минфина Франции.

Отмечается, что к проекту уже присоединилась Великобритания. Также рассматривается возможность участия европейских центробанков.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что речь идет, прежде всего, о санкциях против Ирана, но ограничительные меры против России, Китая и Турции "также вредят европейской экономике". По его словам международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT должна быть более независимой от Вашингтона.

Система, о которой заговорили европейские политики, призвана защитить ведущие в санкционных странах бизнес европейские компании. Некоторые из них уже анонсировали приостановку своих операций в странах или заморозили инвестиционные программы.

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Первый пакет мер вступил в силу 7 августа и предполагает ограничения на покупку иранским правительством банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем, а также на иранский автомобильный сектор и суверенный долг исламской республики. Санкции в ноябре ударят по нефтяным операциям страны, портовым операторам, энергетике, судоходству и судостроению, а также по сделкам иностранных финансовых учреждений с иранским центробанком.

В тот же день, 7 августа, вступила в силу директива Еврокомиссии, запрещающая резидентам европейских стран соблюдать санкции США.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным СМИ, Путин и Меркель могут договариваться, как противостоять Трампу.