Экс-заместитель председателя правления "Укргаздобычи" и владелец издания Insider Алексей Тамразов внес определенную судом сумму залога в 20 миллионов гривен. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Николая Ореховского.

"Залог внесли", - сказал адвокат и добавил, что значительную сумму Тамразову помогли собрать неравнодушные друзья.

Защитник добавил, что такое решение суда представители Тамразова будут оспаривать в судебном порядке, как только получат решение суда в полном объеме.

Также Ореховский сообщил, что 28 августа не состоялось слушание апелляции по первой мере пресечения Тамразову в виде залога в 3 млн гривен от 10 августа.

Адвокат пояснил, что на суд не пришел прокурор, а также Печерский суд не передал материалы дела в апелляционный, поэтому заседание перенесли на 12:30 4 сентября.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках. Им оказался бывший руководитель "Укргаздобычи" времен Януковича, бизнесмен, владелец интернет-издания Insider и известный блогер Алексей Тамразов.

По официальной версии следствия, Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору Константину Кулику в 200 тысяч долларов (правда, потом уточнили, что все-таки дал 100 тысяч). Взятку Тамразов якобы предлагал за снятие ареста с природного газа в рамках дела Виктора Януковича.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко предложил блогеру Тамразову сделку со следствием.