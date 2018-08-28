В Тернополе на железнодорожном вокзале пятеро полицейских вымогали у пассажиров деньги и отбирали ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.



Сообщается, что правоохранители задерживали людей без документов, которые курили в общественном месте или находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого полицейские принимались угрожать людям уголовной ответственностью и предлагали "откупиться".

В случае, если у человека нужной суммы не было, полицейские забирали телефоны, золотые украшения или другие ценные вещи. Правоохранителями было задокументировано, как минимум, пять таких эпизодов.

На данное время полицейские задержаны, им объявлено о подозрении по ч.2 ст.186 УК Украины (от четырех до шести лет).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

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