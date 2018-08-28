В районной больнице под Винницей умерла от ожогов годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Как выяснила полиция, девочку родители обварили кипятком 24 августа, а потом самостоятельно лечили ожоги ноги в течение трех суток. Состояние ребенка ухудшалось, тогда они обратились за помощью в медицинское учреждение. 27 августа ребенок умер в больнице от болевого шока.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация события будет дана после проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий. Следственные действия продолжаются.

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