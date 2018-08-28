Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" отказалось увольнять наставника команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Guardian.

Разговоры о его возможной отставке с поста главного тренера появились еще после поражения "МЮ" от "Брайтона" (2:3) во втором туре английской Премьер-лиги. Затем на домашнем стадионе "Олд Траффорд" манкунианцы с разгромным счетом 0:3 уступили Тоттенхэму.

Тем не менее, по данным журналистов, руководство команды продолжает поддерживать и доверять Моуриньо. В клубе остались довольны тем, как команда отреагировала на поражение от "Брайтона" и какую игру выдала в первом тайме против лондонского "Тоттенхэма".

Таким образом, по информации источника, как минимум до матча с Уотфордом, который состоится 15 сентября, Жозе не будет уволен со своего поста.

Как сообщала "Страна", в Англии стартовала футбольная Премьер-Лига с быстрого гола Погба за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" уверенно выиграл в финале Лиги Европы у "Аякса".