Заместителя начальника управления уголовного розыска полиции Одесской области Александра Байова задержали в Киеве за разглашение служебной тайны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, задержание произошло 27 августа, когда Байов сам приехал в Генпрокуратуру, чтобы свидетельствовать по давнему делу против своего начальника. "Задержали вчера по статье 208, когда он сам пришел в ГПУ. Объявили о подозрении за разглашение служебной тайны", - сказал источник.

Собеседник уточнил, что Байов приехал свидетельствовать по делу экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ Александра Шевченко.

"Бывший руководитель ОБНОН Шевченко, является фигурантом дела Майдана, которое расследует Генпрокуратура. Байов свое время работал в ОБНОН. Когда были обыски у Шевченко, то у него обнаружили какую-то бумагу криминальных связей, которая, по мнению следствия, содержит секретные данные. Этот бумагу якобы готовил подчиненный Шевченко Байов. Для пояснения Байова вызвали в ГПУ, чтобы он дал показания против Шевченко ", - сказал собеседник.

Он предположил, что уже после обеда 28 августа Байов вернется в Одессу к своим обязанностям.

"Думаю, после обеда он приедет в Одессу. А акценты так расставляются намеренно, чтобы оказывать давление на правоохранителей и на Байова, чтобы получить нужные показания. А он (Байов - Прим. Ред.) не уклоняется, сотрудничает (со следствием - Прим. Ред.) , он действующий милиционер, его в розыск никто не объявлял, он сам пришел ", - подытожил собеседник.

ГПУ и Нацполиция комментариев по этому поводу пока не давали.

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