В Украине после громкого открытия первого магазина H&M в ТРЦ Lavina Mall, откроется вторая торговая точка в октябре в столичном ТРЦ SkyMall. Об этом рассказал директор компании Фредерик Олссон в интервью порталу Ассоциации ритейлеров Украины.

По данным швейцарского бренда Hennes & Mauritz, за первые два дня работы киевский магазин посетило более 20 тысяч человек.

"Сейчас мы сфокусировали все внимание на первом магазине, чтобы с самого начала дать потребителям качественный опыт шоппинга. Но уже готовы рассказать о том, что в октябре мы откроем второй магазин в киевском SkyMall", - сообщил Олссон.

Также он отметил, что H&M рассматривает возможность открытия магазинов в других крупных городах Украины, однако конкретных планов у компании пока что нет.

Фредерик Олссен Фото: rau.ua

Как сообщала "Страна", cтало известно, какие цены будут на одежду H&M в Украине.

Также мы писали, что H&M закрывает магазины в ЮАР после погромов из-за из-за расистского скандала.