В Черновцах чиновник областной госадминистрации прямо на проезжей части подрался с водителем такси, причем во время стычки стороны в выражениях не стеснялись. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Екатерина Пономарева.



"Водитель такси, которое я вызвала, как редко бывает, ехал спокойно по второму ряду Заставнянской. В первом ряду стояли машины и мусорники. Я, как водитель всегда смотрю на дорогу. Резкий сигнал и нас по встречной обгоняет водитель, преграждает дорогу, вылетает с машины и начинает бросаться на водителя, вытаскивать его из машины с матами и кулаками", - пишет Пономарева. Женщина отметила, что испугалась и камеру включила не сразу.

Скриншот видео

Фото: facebook.com/100002320951442/videos

Как стало известно позже, водителем автомобиля Toyota Camry оказался начальник отдела работы с обращениями граждан и доступа к публичной информации аппарата облгосадминистрации Владимир Дьяченко. По словам чиновника, это его якобы подрезал таксист, после чего тот решил остановиться и сделать замечание, а ругань услышал уже в ответ, пишет "Корреспондент".

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновецкой области чиновник скончался при задержании на взятке.

Также мы писали о том, что в Черновцах улицы превратились в реки и озера после мощного ливня с ураганом.