В сентябре украинцев ждет несколько важных изменений. Среди них - школьная реформа, изменения в градостроительных нормах, отключение аналогового ТВ во всех регионах и другие.

"Страна" разбиралась, что изменится в Украине с 1 сентября.

Школьная реформа

Вступает в силу реформа образования, на которую выделили 1,9 млрд грн. В младших классах обещают изменить программу: сократить количество домашних заданий, в первых-вторых классах не будут ставить оценки, заменив их вербальными отметками, например, "хорошо" или "старайся". Табели первоклассников заменят свидетельства достижений - это описание разных качеств учеников, таких как, активность, самостоятельная работа, сотрудничество с другими учениками. Свидетельство заполнят два раза в год - в октябре и мае.

При наборе первоклашек отменили конкурсный отбор и заменили приемом по прописке, который завершился 31 мая. Но до 1 сентября в школах должны были оставить немного мест для тех, кто не смог подать документы вовремя.

В Киеве в этом году коммунальные учебные заведения смогут принять на полторы тысячи учеников меньше, чем готовы идти в первый класс - 32,5 тысячи против 34 тысяч. Это привело к тому, что некоторые родители стали хитрить и покупать прописку в нужном районе, чтобы устроить своего первоклассника в нужную школу.

Подробнее о переменах в школе с 1 сентября можно прочитать в нашей статье "36 детей на одно Lego. Что изменится в украинских школах".

Курс на НАТО

До начала основной сессии Верховной Рады 4 сентября президент собирается внести в парламент законопроект об изменениях в Конституцию. В основной закон собираются внести пункт о курсе Украины на ЕС и НАТО. Об этом Петр Порошенко заявил на военном параде в День независимости. По его словам, юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который посетил парад на Крещатике, сказал, что членство Украины в НАТО зависит от выполнения ряда политических и военных условий.

Субсидии и тарифы

Получателям субсидий, которые претендуют на 700 грн за сэкономленный газ и электроэнергию, необходимо было подать заявления в управления соцзащиты до 1 сентября. В городах деньги будут выплачивать через банки в селах - через банки либо почту по выбору получателя субсидии. При этом украинцы сами должны были позаботиться об открытии счета в банке до подачи заявления.

Тарифы на газ для населения пока обещали не поднимать. 29 августа Кабмин принял постановление, в котором говорится, что цены не будут расти до конца сентября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на днях признал, что придется поднять цены на газ для населения. "Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении. Это требование возникло потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями", - пояснил он.

Газ для промышленности резко подорожает

В Украине с 1 сентября вырастут цены на газ для промышленных потребителей. Рост цен на газ для промпредприятий составит около 20% (примерно на 2 000 гривен за 1 000 кубов - ред.).

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" выступила с разъяснениями по этому поводу.

"НАК "Нафтогаз Украины" принял скорректированные ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров с 30 августа. Предложенные цены на природный газ компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" в сентябре предлагает газ по цене 10 208,00 - 11 115,00 грн / тыс. куб. м (без НДС).

Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности роста котировок на европейских хабах и снижение средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро", - заявили в компании.

Изменения в медицине: скорая и бэби-боксы

С 1 сентября изменения коснутся работы медицинской первой помощи в Киеве, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской области. Чтобы обратиться за срочной помощью в столице достаточно будет набрать "103", а не семизначный номер неотложки своего района. Звонки будет принимать специалист, который решит, направлять ли бригаду скорой помощи, которая прибудет за 10 минут. Или по адресу приедет неотложка, что может занять до часа или больше.

Автомобили обещают оборудовать системами GPS, чтобы диспетчер смог отправить по вызову ближайшую бригаду.

В роддомах будут выдавать бэби-боксы по аналогии с комплектами для новорожденных в других странах. Стоимость одной такой картонной коробки с содержимым - около 5 тыс грн. В набор положат памперсы, ползунки, салфетки, матрасик, термометры, носочки, погремушку, крем и другие вещи. Бэби-боксы станут выдавать в качестве безвозмездной соцпомощи, по одному на ребенка.

Также к 1 сентября больницы должны будут обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а потом еженедельно ее обновлять.

Осенний призыв

С 1 сентября вступит в силу указ об осеннем срочном призыве, который начнется в октябре. Ожидается, что будут призваны порядка 14 тысяч человек. Для тех, кто идет служить без диплома о высшем образовании срок службы составит 1,5 года, для успевших отучиться в вузе - 1 год. В армию призывают молодых людей, годных к строевой службе, от 20 до 27 лет. С 18-19 лет в армию берут служить по собственному желанию.

В селах запретят высотки

С сентября вступят в действие новые градостроительные нормы. Самые заметные касаются определения количества этажей с застройках. В сельских населенных пунктах допускаются строения не выше усадебного типа. В городах до 50 тысяч устанавливаются ограничения до 9 этажей. В населенных пунктах с количеством жителей до 100 тысяч максимальная допустимая высота - 16 этажей. В более крупных населенных пунктах этот вопрос будет определять генплан.

Ширину полос на дорогах уменьшат

В городах ширину полос для движения автомобилей уменьшат до евростандартов: с 3,5-3,75 метра до 3-3,25, а на мелких улицах с 3 до 2,75 м. На существующих трассах сделают переразметку, новые будут строить с учетом изменившихся стандартов. В Минрегионе считают, что это будет стимулировать водителей в крупных городах сбавлять скорость и управлять транспортом более внимательно. Освободившуюся часть отдадут велосипедистам и общественному транспорту.

Аналоговое телевидение отключат

С первого дня осени по всей стране отключат аналоговое телевидение, кроме телеканала "UA: Первый" и местных телеканалов.

Это уже второй этап телевизионной реформы. С августа без аналогового телевидения остался Киев и область, а также Кировоградская область. Пилотный проект явно не удался.

На примере этих двух регионов выяснилось, что без доступа к телеканалам оказались не только те, кто вовремя не купил цифровой тюнер. Сигнал достает не до всех населенных пунктов. Кроме того, для того, чтобы "поймать" цифру понадобится цифровая антенна, о чем не упоминали в роликах, посвященных отказу от аналогового телевидения.

Таким образом, отключая "аналог", власти оставляют многих телезрителей в глубинке без ТВ. В этом уже усмотрели политический подтекст: самые охватные каналы страны неподконтрольны администрации президента. Поэтому ареал их влияния в канун президентских выборов хотят сократить.

Несмотря на то, что проблемы с доступом к цифре не решены, власти все равно хотят полностью отключить "аналог" уже с 1 сентября. Подробнее эту ситуацию "Страна" разбирала в материале "Эпоха темных экранов".

Презентация новинок от Apple

12 сентября Apple традиционно презентует линейку новинок. Среди них - три новый "айфона". iPhone X Plus с большим экраном - диагональю 6,2 дюйма и новыми цветами корпуса. Дизайн останется прежним. По слухам, в смартфоне может впервые появиться тройная камера, но до официальной презентации 100%-ного подтверждения этому нет. Он будет оснащен системой распознавания лиц и беспроводной зарядкой. Объем оперативной памяти увеличат до 4 ГБ.

Еще одна новинка iPhone 9 Plus с диагональю 6,1 дюйма, жидкокристаллическим дисплеем и минимальным размером рамок. "Яблочный" смартфон оснастят системой распознавания лиц и системой камер TrueDepth. Производитель обещает расширить палитру корпусов, например, появится возможность приобрести гаджет с корпусом синего или оранжевого цвета. Ожидаемая цена $600-700. Также представят iPhone 9 с диагональю 5,8 дюйма.

На рынок выпустят два планшета: 11-дюймовый iPad Pro и гаджет с диагональю 12,9 дюйма. Впервые их оснастят системой распознавания лиц Face ID. При этом на планшетах не будет кнопки "Домой".

Во время презентации впервые продемонстрируют смарт часы Apple Watch на 1,57 и 1,78 дюйма. За счет увеличения диагонали изменится их внешний вид.

Еще одной новинкой станет бюджетный MacBook на 12 дюймов, которым Apple заменит MacBook Air. Ожидаемая его стоимость - ниже $999. Ожидается, что компания обновит и и MacBook Pro. Вероятно, там улучшат клавиатуру и оснастят гаджет процессором нового поколения.

В сентябре потенциальные покупатели увидят беспроводные наушники AirPods 2018 с беспроводной зарядкой, которые будут поддерживать команду "Привет, Siri".

Праздники в сентябре

1 сентября День знаний

2 сентября День нотариата

3 сентября День предпринимателя

8 сентября День украинского кино

9 сентября Рош ха шана. Ожидается, что на еврейский Новый год в Умань на могилу цадика Нахмана приедут несколько тысяч хасидов.

10 сентября День физкультуры и спорта.

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи

15 сентября День фармацевтического работника

16 сентября День изобретателя и рационализатора

17 сентября День спасателя

27 сентября Воздвижение Креста Господня

Погода на месяц в Киеве

По данным Gismeteo, сентябрь не будет жарким. В начале месяца воздух еще прогреется до +26 днем, в середине дневная температура составит +19...+23, в конце месяца термометры покажут до +16...+17 днем. При этом с 17 до 20 сентября возможно похолодание до +14, которое совпадет с дождем. В сентябре осадки обещают время от времени, в конце месяца установится солнечная погода.

При этом сайт Accuweather считает, что практически весь сентябрь продержится температура от +19 до +25. Самая холодная часть месяца выпадет на период с 23 по 25 сентября: от +14 до +16. Преимущественно сентябрь будет сухой, хотя временами обещают дождь.

Премьеры месяца

С 6 сентября в кинотеатрах покажут триллер "Праведник 2" с Дэнзелом Вашингтоном. В центре сюжета бывший агент ФБР, который ушел на покой и подрабатывает таксистом, что не мешает ему вершить свой суд и наказывать плохих парней.

6 сентября на экраны выйдет мультфильм японского режиссера Исиды Хироясу "Тайная жизнь пингвинов". История рассказывает о школьнике, который решил выяснить, откуда в его городке далеком от моря вдруг появились пингвины.

13 сентября состоится премьера очередного фильма научно-фантастической серии "Хищник". Инопланетяне задумали очередное вторжение на Землю и остановить их сможет только команда из учителя физики, мальчика-аутиста и нескольких солдат.

Также с 13 сентября в украинских кинотеатрах покажут ленту "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама - сюрреалистическое путешествие по Испании с персонажами романа Сервантеса.

С 20 сентября зрители смогут увидеть продолжение приключений агента Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном в главной роли. По сюжету надежда Британии бросит вызов киберпреступности.