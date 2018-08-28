Президент США Дональд Трамп согласился приспустить национальный флаг над Белым домом как дань памяти умершему сенатору Джону Маккейну. Об этом сообщает ВВС.

"Несмотря на различия в наших взглядах на стратегию и политику, я уважаю службу сенатора Маккейна нашей стране. В его честь я подписал указ о том, чтобы приспустить флаг США до его похорон", - говорится в заявлении американского лидера.

Дональд Трамп отдал приказ приспустить флаги на всех общественных зданиях, военных постах, военно-морских базах и кораблях США. Кроме того, флаги приспустят в посольствах США и других официальных представительствах Америки за рубежом.

Президент США также подтвердил сообщения о том, что не будет присутствовать на похоронах сенатора. На церемонии в память Маккейна, которая пройдет 31 августа в Капитолии, выступит вице-президент Майк Пенс. Также придут министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого Дома - Джон Келли.

Как сообщала "Страна", Трамп возмутился, что Google выдает о нем только плохие новости. "Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть", - написал Дональд Трамп.

Напомним, что опубликовано предсмертное послание Маккейна к американцам.