71-летняя певица София Ротару, у которой возникли проблемы со здоровьем после частного концерта в Уфе, оказалась в больнице из-за нарушения кровообращения головного мозга без развития острого инсульта. Диагноз певицы врачи раскрыли спустя неделю после госпитализации. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Врачи диагностировали певице транзиторную ишемическую атаку.

"Кроме того у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила", - говорят медики.

МРТ не подтвердило кровоизлияние в мозг. Однако обморок сказался на памяти пациентки – Ротару не узнавала окружающих и не понимала, где находится и что произошло.

Медики настаивали на том, чтобы София Михайловна оставалась в клинике как минимум пять дней, но она решила по-другому.

Как сообщала "Страна", сейчас память Ротару восстановилась не до конца. На данный момент певица уже должна быть в Москве.

Напомним также, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что у Софии Михайловны из-за жары поднялось давление, и медики, которые дежурили на месте, оказали ей первую помощь.