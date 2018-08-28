Романа Тымкива уволили с должности директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод". Соответствующий приказ 28 августа подписал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, информирует официальный сайт ведомства.

Отмечается, что Тымкив допустил неэффективные решения, которые привели к несвоевременному ремонту военной техники. В связи с этим, "Львовский бронетанковый завод" решением суда обязано выплатить в пользу заказчика штрафные санкции.

Согласно условиям контракта, заключенного с Тымкивом как руководителем предприятия, он отвечает за качественное выполнение заказов, несоблюдение этого является основанием для досрочного расторжения трудовых отношений.

Летом 2017 Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от исполнения обязанностей директора "Львовского бронетанкового завода", что, в соответствии с нормами законодательства, сделало невозможным его увольнение до окончания срока действия отстранения.

Должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод", подозреваемым в растрате средств, а именно 28,5 млн гривен, при закупке двигателей для нужд армии, сообщили о завершении досудебного расследования в марте 2018 года.

Напомним, в июле 2017 года директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив был задержан за закупку старых двигателей для танков вместо новых. Ему инкриминировали статью "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Позже руководитель залога вышел из СИЗО под залог.

Также в 2017 году Хозяйственный суд Киева взыскал с ГП "Львовский бронетанковый завод" 9,8 млн гривен за несвоевременное изготовление и поставку боевых машин "Дозор-Б".