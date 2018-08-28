Трамп возмутился, что Google выдает о нем только плохие новости
Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал компанию Google за то, что она "подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию" о президенте. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.
"Результаты поиска Google по запросу "Trump News" показывают только точку зрения и освещение событий фейковых СМИ. Другими словами, они их фальсифицируют для меня и других так, чтобы почти все истории и новости были плохими", - написал он. По словам Трампа, "96% результатов по "Trump News" исходят от национальных СМИ левого толка, что очень опасно".
"Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть", - написал Дональд Трамп.
Президент заявил, что ситуация с поиском Google "очень серьезная", и он планирует заняться решением этого вопроса.
Скриншот: twitter.com/realdonaldtrump
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп в Twitter призвал американцев научиться распознавать фейковые новости.
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