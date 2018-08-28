Во время проведения АТО в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли около 200 российских военнослужащих, еще 300 военнослужащих РФ были ранены. Об этом сообщает "Гордон".

"В целом за весь период лета 2014 года было около 1700 погибших военнослужащих Российской Федерации, и у нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим", – заявил полковник, начальник Управления военно-гражданского сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

Как сообщала "Страна", прокуратура объявила о невиновности руководства АТО в Иловайском котле.

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Напомним, что "Страна" опубликовала полный текст итогов расследования Иловайской трагедии.