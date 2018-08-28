Украина и Грузия могут в течение месяца подписать соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам. Об этом сообщил 28 августа посол Украины в Грузии Игорь Долгов журналистам, пишет УНИАН.

"Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо", - рассказал долгов.

По его словам, обе стороны уже работают над подготовкой всего необходимого для подписания документов. Соглашение планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.

Также мы писали о том, что Гройсман хочет упростить украинцам въезд в Грузию, куда и так не нужна виза.