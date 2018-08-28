В понедельник, 27 августа в Николаеве обнаружили тело военнослужащего-контрактника ВСУ. Его нашли повешенным в одном из домовладений.

Об этом во вторник, 28 августа, сообщили на странице "79-я десантно-штурмовая бригада (Николаев)" в соцсети Facebook.

"Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия", - говорится в опубликованном сообщении. Командование бригады выразило глубокие соболезнования семье погибшего.

Скриншот: facebook.com/79AMBUA

Как сообщала "Страна", в Херсонской области застрелился матрос - контрактник. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиосаколичество самоубийств в украинской армии сегодня просто "зашкаливает".

Напомним, что с начала 2018 года в Украине совершили суицид 58 детей. По информации Министерства социальной политики, на территории Донецкой и Луганской областей во время военных действий погибло 68 детей.